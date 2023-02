Turchia, l'incredibile iniziativa dei tifosi del Besiktas per i bambini terremotati

4 minuti e 17 secondi, piovono peluche

La terra anatolica ha tremato in maniera devastante alle 4 e 17 del mattino e dopo 4 minuti e 17 secondi, in occasione dello stop del match per ricordare la tragedia, dagli spalti sono iniziati a piovere peluche in campo. Prima decine, poi centinaia, infine migliaia: tutti per i piccoli sopravvissuti al sisma e per regalare loro un simbolico abbraccio che li possa far sentire meno soli e disperati.