Il pugile Scardina si sente male dopo l'allenamento: operato d'urgenza alla testa

MILANO - Paura per Daniele Scardina, noto anche con il soprannome di King Toretto: il pugile è stato trasportato in codice rosso al policlinico Humanitas di Rozzano (Milano) dopo essersi sentito male in palestra durante l’allenamento. L'ex di Diletta Leotta, da quanto risulta, è stato operato d’urgenza in coma alla testa. È accaduto intorno alle 17 in un centro sportivo in via Fermi. Secondo quanto riferito dai Carabinieri di Corsico, chiamati dai sanitari, l'uomo ha accusato un malore e ha interrotto l'allenamento, poi negli spogliatoi si è accasciato perdendo i sensi. Proprio qualche settimana fa Scardina aveva deciso di dire addio ai supermedi e passare nei pesi mediomassimi, e il suo debutto è in programma il 24 marzo a Milano, all’Allianz Cloud, contro il belga Cedric Spera.