(Un)fair, in mostra il Kenya di Slums Dunk

A ispirare (un)fair sono proprio i valori di inclusione, sostenibilità e rispetto della diversità condivisi da Slums Dunks, l’associazione che si adopera, attraverso il basket, per migliorare le condizioni di vita dei bambini e dei giovani che vivono nelle aree economicamente e socialmente degradate in quattro continenti. Nell’edizione 2023 di (un)fair i visitatori potranno scoprire Slums Dunk in uno spazio dedicato e lasciarsi ispirare da una mostra fotografica di Simone Raso con 10 scatti “rubati” nelle basketball academy di Mathare e Kisumu in Kenya, dove Sloms Dunk è attiva dal 2015. Il basket in questi luoghi rappresenta uno strumento di espressione, di crescita, di amicizia e soprattutto di vita per bambini e ragazzi nati e cresciuti all'interno delle baraccopoli. Il connubio tra arte e pallacanestro continua quindi anche in questa seconda edizione di (un)fair: la mostra fotografica, infatti, giunge in fiera dopo lo scorso anno, in cui sono state create delle vere e proprie opere da parte di artisti presenti che hanno trasformato in pezzi unici dei palloni da pallacanestro poi donati a Slums Dunk. Le opere sono state conservate e verranno in parte esposte presso la nuova sede milanese dell'organizzazione, che verrà presto inaugurata e in parte devolute in iniziative solidali. Il nuovo spazio vuole essere un luogo di incontro per la community locale con aree di coworking sociale e di commistione di passioni e interessi oltre lo sport per ispirare tutte le persone che vogliono impegnarsi nel fare rete per il bene comune.