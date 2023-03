Colpo in un appartamento: il complice è la Playstation

ROMA - Console, cuffie e poltrona da gamer. L’immersione totale nei giochi della Playstation è uno dei modi preferiti per impiegare il propio tempo libero, ma talvolta si viene totalmente rapiti dalla sfida che ci si estranea da tutto. E’ quanto accaduto a un ragazzo romano che - intento a giocare davanti allo schermo - non si è accorto dell’effrazione dei ladri al momento del loro ingresso nella casa.

La Playstation come complice

E’ successo a Roma, dove qualche giorno fa in un appartamento di Piazza Bologna, dei ladri hanno fatto irruzione in una casa abitata da un 28enne intento a giocare con la sua console preferita. Il gamer era in totale isolamento, assorbito dalla sfida e isolato dal mondo dalla cuffie. I due ladri si sono introdotti nell’appartamento attraverso una porta-finestra, e arrivati nella stanza del ragazzo lo hanno minacciato sottraendogli anche trecento euro. I due ladri hanno giocato sull’effetto sorpresa, ma per il proprietario il gioco non è stato affatto divertente.