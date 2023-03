L'Ordine al Merito della Repubblica Italiana compie 72 anni

Il presidente nazionale dell’ANCRI Tommaso Bove e il delegato alle relazioni istituzionali del sodalizio, prefetto Francesco Tagliente, hanno fatto il punto della situazione coinvolgendo il Grand’Ufficiale Michele D’Andrea, socio onorario dell’ANCRI, esperto della disciplina onorifica, ma, soprattutto, testimone e artefice della rifondazione dell’OMRI. Durante il settennato Ciampi, infatti, D’Andrea era nel gruppo di lavoro che ha rinnovato l’Ordine non solo nelle insegne, ma anche nel suo “peso politico”, restituendogli un prestigio che era andato perduto nel corso degli anni. Sul rilancio del prestigio delle onorificenze nazionali (che hanno riguardato anche molti personaggi dello sport italiano) e una più equilibrata distribuzione dei nostri «onori» nel contesto internazionale abbiamo intervistato lo storico Michele D’Andrea.

Cosa accadde all’OMRI nel 2001?

«Il Presidente Ciampi volle imprimere una svolta storica alla materia onorifica repubblicana, nell’ambito del vasto progetto di rivalutazione dell’architettura simbolica nazionale che interessò l’inno, la bandiera, l’idea di Patria, la riapertura del Vittoriano, il ripristino della sfilata del 2 giugno, la consegna delle onorificenze nel corso di cerimonie ufficiali nelle prefetture e molto altro. Gli interventi furono annunciati in un discorso tenuto al Quirinale il 5 marzo 2001, cinquantenario dell’Ordine».

In quali direzioni si articolò la riforma?

«Anzitutto, nel rinnovo della foggia dell’insegna, ispirata a quella della Corona d’Italia, la prima onorificenza generalista dell’Italia. Oltre a stabilire un legame ideale con la stagione risorgimentale, si ottenne una migliore leggibilità delle decorazioni di ciascuna classe. Parallelamente, si ridusse del 30% il numero dei conferimenti annuali, che passarono dai circa 14.000 a 10.000. Fu una svolta epocale, anche perché la contestuale riattivazione dell’Ordine della Stella d’Italia liberò finalmente l’OMRI di gran parte dei conferimenti legati alla cortesia internazionale. Il risultato fu la crescita delle quotazioni nel borsino onorifico internazionale dell’Ordine al Merito, che ottenne poco dopo la parificazione con la Legione d’Onore, un traguardo prima di allora impensabile».

Quali sono i numeri attuali?

«I successivi Capi dello Stato continuarono a diminuire il numero dei conferimenti: Napolitano fissò il contingente per il 2007 a 8.000, che scesero a 6.000 nel 2009 e a 5.000 nel 2010. Nel 2016 il Presidente Mattarella abbassò la quota a 4.000 conferimenti, ridotti a 3.500 nel 2017 (20 Gran Croci, 80 Grandi Ufficiali, 300 Commendatori, 400 Ufficiali e 2.700 Cavalieri) e confermati anche quest’anno».

Come si devono leggere questi numeri?

«Semplice: ottenere un cavalierato non è né facile né scontato, perché le istruttorie sono severissime. Aggiungo un dato che pochi conoscono: una volta approvate dal Consiglio dell’Ordine, le candidature alla Gran Croce e al Grande Ufficialato sono sottoposte alla preventiva valutazione dello stesso Presidente della Repubblica. Per questo, chi è già insignito di un’onorificenza dell’OMRI deve ritenersi gratificato per un riconoscimento divenuto prestigioso e altamente selettivo. Occorre farne buon uso rispettando il decoro delle insegne, il loro corretto posizionamento sulle diverse tenute, le occasioni in cui è doveroso indossarle e quelle in cui è bene non portarle. Soprattutto, bisogna esserne degni».