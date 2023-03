Il ministro Abodi al Centro Sportivo Carabinieri: «Esco da qui più ricco nello spirito»

Giornata solenne oggi per lo sport dell’Arma nella caserma Salvo D’Acquisto di Roma per l’incontro del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi con il Centro Sportivo Carabinieri.

Il reparto atletico dell’Arma ha aperto le porte della sua sede istituzionale per accogliere l’esponente governativo di vertice dello sport italiano e mostrare il personale e le strutture di allenamento ubicate nel quartier generale del Centro Sportivo Carabinieri. A fare da padrone di casa il Comandante del Centro Sportivo Carabinieri Colonnello Gianni Massimo Cuneo, che affiancato del suo superiore gerarchico, il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Governale, Comandante delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri e dal Generale di Corpo d’Armata Gianfranco Cavallo comandante del Comando Unità Mobili Specializzate della Caserma Salvo D’Acquisto, ha accolto il Ministro Abodi nei locali di rappresentanza della caserma.

Dopo un briefing nel corso del quale il Colonnello Cuneo, alla presenza delle suddette autorità e dell’entourage del Ministro Abodi, tra cui il capo della Segreteria Tecnica Dott. Mario Pozzi, ha illustrato anche attraverso la proiezione di un video di presentazione del Centro Sportivo Carabinieri, l’attività e i maggiori successi ottenuti dei carabinieri atleti (non ultime le medaglie conquistate in occasione dei mondiali e della coppa del mondo di sci, biathlon e slittino). Il Ministro e le autorità istituzionali presenti si sono poi trasferiti nel salone d’onore della Salvo D’Acquisto, all’interno del quale, a riceverlo era presente una nutrita rappresentanza di atleti e atlete provenienti dalle 12 Sezioni Sportive di cui si compone il reparto sportivo della Benemerita, nonché tutti i comandanti di sezione, i tecnici di specialità e gli altri operatori di settore, non ultimo il personale dell’Ufficio Comando, organo di raccordo delle sezioni sportive comandato dal Ten. Colonnello Nicola Signorile, anche lui presente in sala. Tra i tanti campioni presenti in platea al cospetto delle autorità, anche le medaglie d’oro olimpiche di Tokyo 2020 Luigi Busà e Vito Dell’Aquila e le medaglie di bronzo di quell’edizione, la spadista Rossella Fiamingo e il canottiere Stefano Oppo.

Il microfono si è acceso con una breve introduzione del Colonnello Cuneo per presentare al Ministro il Centro Sportivo e i suoi atleti, dopodiché la parola è passata al Generale Governale che con un sentito intervento ha enfatizzato il costante impegno dell’Arma a promuovere e valorizzare il ruolo socializzante ed educativo dello sport tra le diverse fasce d’età della popolazione proprio attraverso i suoi campioni i quali devono essere per primi esempi di correttezza e legalità nonché testimonial di tutto il sistema valoriale che l’Arma dei Carabinieri incorpora da sempre.

Il Ministro Abodi ha così aperto il suo discorso ringraziando i vertici dell’Istituzione per l’eccellente accoglienza ricevuta e ha espresso parole di sincero compiacimento per aver avuto l’occasione di conoscere da vicino i tanti campioni, i tecnici e le strutture dove il Centro Sportivo Carabinieri svolge la sua attività quotidiana nella ricerca delle migliori prestazioni agonistiche e dove tanti successi olimpici, mondiali ed internazionali sono stati costruiti con grande impegno e professionalità nei quasi 60 anni di vita del reparto.

Ribadendo l’impegno a onorare il compito affidatogli dal governo di armonizzare e mettere in sintonia le svariate dinamiche che orbitano intorno al mondo dello sport a favore della crescita del sistema sportivo italiano e della società in generale, il Ministro Abodi ha sottolineato quanto sia importante portare avanti le giuste progettualità insieme alle istituzioni instaurando rapporti proficui di collaborazione con le stesse. «Grazie a voi, uscirò da qua con rinnovata ricchezza nello spirito – ha concluso Abodi – e sarà proprio questa ricchezza l’ulteriore suggeritore della coscienza nello svolgere il mio compito istituzionale, cercando di offrire il mio miglior supporto in nome dell’impegno che ognuno di voi profonde quotidianamente nella sua attività, perché qui c’è il senso solenne di quello che voi fate silenziosamente, operosamente, con grande onore per la nostra tranquillità, per la salute pubblica e per il bene comune».

L’incontro si è concluso con la vista del Ministro agli impianti e alle strutture a disposizione delle Sezioni Sportive come la pista di atletica, la palestra di muscolazione, la sala di scherma e l’area adibita al tiro laser per il pentathlon moderno, nonché le sale per la fisioterapia, la riabilitazione e per il mental coaching.