Cosa succede a Fedez? La scelta dopo Sanremo che spaventa i fan

Prima le polemiche e lo scandalo a Sanremo 2023 , poi le numerose indiscrezioni su una crisi con Chiara Ferragni . È un periodo molto complicato per Fedez , che sta tenendo in ansia i suoi numerosi fan per le sue condizioni. Dopo essere stato al centro dell'attenzione nell'ultimo Festival, il cantante è piombato nel silenzio sui social. Ora è tornato a pubblicare una storia su Instagram, che ha però solo spaventato i fan ancora di più sulle sue condizioni.

Fedez spaventa i fan

Fedez, assente anche alla conferenza stampa di presentazione di “Lol 3”, ha pubblicato solo un messaggio su Instagram senza foto: “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”. Nessuna spiegazione sulla sua assenza nelle ultime settimane, con i fan sempre più preoccupati.

