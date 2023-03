La moglie di Luca Argentero su tutte le furie dopo il parto: cosa è successo

Cristina Marino è una furia su Instagram. La moglie di Luca Argentero si è lasciata andare ad un duro sfogo dopo la nascita del figlio Noé Roberto , arrivato a tre anni dalla primogenita Nina Speranza . Il motivo? L'invadenza dei paparazzi. L'attrice e influencer ha postato i video di alcuni fotografi che l'hanno seguita al parco etichettandoli come "maniaci".

La moglie di Luca Argentero contro i paparazzi

Cristina Marino ha affermato duramente: "Tutto questo accade dal giorno in cui sono uscita dall'ospedale. Questo accade tutti i giorni, tutto il giorno, senza tregua, senza sosta. Dove tra l'altro la novità di due genitori al parco, da ieri a oggi, non credo cambi. Va bene accettare le due fotine al parco di due persone che scelgono di fare una vita pubblica ma ci deve essere un limite, come ci deve essere un limite anche nelle cose che scrivono le persone".