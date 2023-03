Terremoto a Perugia, sisma avvertito nel Centro Italia

PERUGIA - E' stato registrato un terremoto in provincia di Perugia, con epicentro nel comune di Umbertide alle ore 16.05. La scossa è stata avvertita in tutto il centro Italia. Secondo il dato fornito dall'Istituto di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è stata di 4,4 gradi e si è prodotta ad una profondità di 10 km, a 5 km a Est da Umbertide dove i cittadini sono scesi in strada allarmati.