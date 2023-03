Chiara Nasti si sente male prima dell'intervento: "Ho bloccato tutto"

Inedita rivelazione di Chiara Nasti su Instagram. La moglie di Mattia Zaccagni ha confidato ai suoi follower di essersi sottoposta ad un'operazione agli occhi per correggere la miopia. Ha detto così addio, dopo tanti anni, a occhiali e lenti a contatto. Non tutto è però filato liscio prima dell'intervento. "Sono stata un mese senza lenti a contatto, solo con occhiali - ha raccontato l'influencer napoletana - Quando sono andata in clinica ho avuto un attacco di panico e ho fatto bloccare la macchina ".

Chiara Nasti e l'operazione agli occhi

"Poi al secondo tentativo ci sono riuscita. Ovviamente ho preso dei calmanti perché avevo molta ansia", ha aggiunto Chiara Nasti, che si è sottoposta per la precisione ad un intervento di chirurgia laser Lasik. Intervento super consigliato, come puntualizzato dalla moglie di Zaccagni. Chiara ha poi concluso: "Vi cambia la vita, giuro. Non vedevo l'ora, aspettavo questo momento da non so quanto".