Cane mangia caramella alla cannabis trovata in strada: effetti devastanti!

Brutta disavventura per un esemplare di Golden Retriver di nome Hudson . L'animale ha ingoiato una caramella contenente cannabis trovata in strada durante una passeggiata. Pochi minuti dopo il quattrozampe ha iniziato a star male, barcollando e sdraiandosi a terra come stordito . È stata necessaria una visita dal veterinario. Il giorno dopo Hudson si è ripreso anche se a fatica: ha dormito parecchie ore e ha mostrato tanta stanchezza. "Alla persona che ha lasciato le sue caramelle sul marciapiede fuori dal nostro appartamento: iI nostro cane si è chiesto se al posto delle caramelle potresti lasciare un panino al pollo e un sacchetto di patatine. Grazie!", ha scritto il padrone di Hudson.

Le conseguenze della cannabis sui cani

La scena che vede protagonista Hudson è stata immortalata e ripresa dal suo proprietario, che ha poi postato il video su TikTok per segnalare le pericolose conseguenze della droga sugli animali. Molti utenti hanno ammesso di aver vissuto esperienze simili mentre altri si sono indignati per l'ironia dell'uomo che ha specualato sul malessere del cucciolo. Il fenomeno dell'avvelenamento da cannabis è purtroppo in aumento e per questo è fondamentale insegnare ai propri cani a non ingerire nulla di quello che si trova fuori casa.

Cresce l'avvelenamento da cannabis

"La stessa cosa è successa alla mia Golden retriever. Abbiamo pensato che avesse un ictus e l'abbiamo portata di corsa da un veterinario di emergenza", ha raccontato un'utente mentre un altro ha fatto sapere: "La stessa cosa è successa a me! Pensavo che il mio cane stesse morendo".