Emily Ratajkowski nuda agli Oscar: i capezzoli coperti dalle trecce!

La 95ª edizione degli Oscar ha acceso i riflettori su Los Angeles e sulle grandi star presenti per la cerimonia attesa e seguita da tutto il mondo. Tra queste anche Emily Ratajkowski, inviata speciale al party di Vanity Fair, che ha sfoggiato tutta la sua bellezza ed eleganza con un abito sensuale che ha lasciato a bocca aperta. Maison Feben ha realizzato per la modella un lungo vestito color ghiacchio, trasparente, con maniche lunghe e collo alto che ha messo in mostra le forme di Emily, il tanga sgambato e il seno, coperto soltanto all'altezza dei capezzoli con delle trecce di tessuto.