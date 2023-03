Cicciolina, proposta hot a Putin: "Se ferma la guerra..."

ROMA - Fate l'amore, non fate la guerra. Un motto pacifista che non può che trovare il consenso di Ilona Staller, in arte Cicciolina , ex icona del porno che nelle ultime ore ha voluto lanciare un messaggio a Vladmir Putin , leader della Russia impegnata in un sanguinoso conflitto contro l'Ucraina invasa ormai più di un anno fa.

La proposta di pace

"Se firma un accordo di pace gli offro una notte di sesso con me" ha detto l'ex pornostar italo-ungherese, oggi 71enne, in un'intervista agli spagnoli del 'Pais' che ricordano come una proposta simile l'avesse già fatta all'allora dittatore iracheno Saddam Hussein all'inizio della guerra del Golfo e poi a Osama bin Laden nell'aprile del 2006. Nel frattempo poi, come ha rivelato lei stessa al giornale iberico, Cicciolina è pronta a un clamoroso ritorno sulle scene abbandonate nel 1989, quando decise di ritirarsi dal cinema: "Per un milione di euro - ha detto l'ex attrice, che dal 1987 al 1992 è stata anche membro della Camera dei deputati della Repubblica Italiana dopo l'elezione tra le fila del Partito Radicale - potrei pensare di girare un nuovo film porno o erotico, magari in stile Lady Chatterley".