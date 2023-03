Dani Alves, la moglie annuncia la separazione: i motivi nell'ultimo messaggio

In questi mesi in cui ha prima perso la madre e poi incassato anche l'arresto per stupro di Dani Alves, suo marito, Joana Sanz è andata avanti a testa alta, combattendo un periodo durissimo della sua vita e mostrando vicinanza e supporto all'ex calciatore del Barcellona, ancora in carcere dallo scorso 20 gennaio. Da adesso in poi però sarà diverso: con una lettera social ha annunciato il dovorzio da Dani Alves .

"Dani Alves mi ha fatto in mille pezzi"

"Sin da piccola scrivo i miei sentimenti per esprimermi, suppongo perché sono figlia unica. Qualunque cosa sia, mi fa bene", queste le prime righe condivise su Instagram. "Sono stati mesi orribili, non i più difficili della mia vita, perché ho affrontato tante tempeste, ma molto oscuri e dolorosi", si legge. "Ho scelto come compagno di vita una persona che, ai miei occhi, era perfetta. Era sempre lì quando avevo più bisogno di lui, mi ha sempre sostenuto in tutto, mi ha sempre incoraggiato a crescere, sempre affettuoso, attento... È così difficile per me accettare che questa persona possa farmi in mille pezzi", ha proseguito.

La separazione

“Mi ci vorranno anni di vita per togliermi dalla memoria il suo modo di guardarmi, come se fossi il più incredibile del mondo [...] Così umano che, nonostante il danno che mi ha causato, sono ancora qui al suo fianco. Continuo e continuerò ad esserlo, ma in modo diverso”, ha spiegato. "Lo amo e lo amerò per sempre, chi dice che l'amore si dimentica si illude o non ha amato veramente. Ma mi amo, mi rispetto e mi stimo molto", ha concluso la modella.