Meta divorzia da Siae: addio alla musica su Facebook e Instagram

Il colosso americano di Mark Zuckerberg Meta non è riuscito a trovare l'accordo con Siae , la società italiana che tutela il diritto d'autore. Tutti i brani italiani coperti da copyright saranno rimossi dalle piattaforme Instagram e Facebook e gli assidui frequentatori sono rimasti al quanto preoccupati. Nella libreria musicale di Meta rimarranno solo le canzoni che non rientrano nel repertorio Siae e questo avrà un impatto su Reels (sia FB sia IG), Feed (IG) e Stories (FB e IG). Per Facebook, i contenuti interessati verranno bloccati. Negli altri Paesi Meta ha rinnovato altri accordi di licenza con molti partner: Spagna , Francia , Germania , Svezia, Regno Unito e Turchia

Le parole del portavoce Meta su Siae

Un portavoce Meta ha fatto una dichiarazione sul terremoto social che si è venuto a scatenare per il mancato accordo con Siae, affermando: "Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae. La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo, a partire da oggi, avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae all’interno della nostra libreria musicale. Crediamo che sia un valore per l'intera industria musicale permettere alle persone di condividere e connettersi sulle nostre piattaforme utilizzando la musica che amano. Abbiamo accordi di licenza in oltre 150 paesi nel mondo e continueremo a impegnarci per raggiungere un accordo con Siae che soddisfi tutte le parti"