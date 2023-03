Lady Zaccagni travolta dalle polemiche per una storia social: "Vi invidio"

Chiara Nasti al centro di una nuova polemica. La moglie di Mattia Zaccagni è stata criticata ancora una volta per lo stile di vita che conduce e che convidive quotidianamente sui social network. Critiche che hanno spinto l'influencer napoletana all'ennesimo sfogo: "Io non capisco questa cosa che dite: "Oddio ma tu hai aiuti". Nonostante gli aiuti io sto esaurita . Quindi sono io che invidio voi che riuscite a stirare, cucinare, lavare. Se siete così soddisfatte e fiere della vostra vita, tanto da vantarvi che riuscite a fare tutte, chapeau. Sono io che invidio voi".

L'ultimo sfogo di Chiara Nasti

"Quindi bravissime. Due cog****i. Ma beate voi che senza aiuti siete brave in tutto, io non ci riuscirei mai. Quindi invidio io voi", ha ribadito Chiara Nasti su Instagram. Mamma del piccolo Thiago, nato lo scorso novembre, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi è alle prese con l'organizzazione del matrimonio con Zaccagni, che sarà celebrato il prossimo 20 giugno a Roma. In realtà i due sono già sposati: il rito civile è avvenuto qualche settimana fa mentre in estate ci sarà quello religioso alla presenza di oltre duecento invitati.