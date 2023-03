Jerry Calà operato, il messaggio di Mara Venier: ecco le sue condizioni

Mara Venier ha dato aggiornamenti su Instagram sulle condizioni di salute di Jerry Calà , suo ex marito. "È stato operato stanotte a Napoli…ha avuto un infarto e gli hanno messo degli stent…Sta bene e sta recuperando, pur rimanendo in terapia intensiva…ma sta BENE!!! Grazie alla Clinica Mediterranea di Napoli...Amore mio, che spavento mi hai fatto prendere", ha scritto la conduttrice di Domenica In.

Come sta ora Jerry Calà

Jerry Calà, 71 anni, si trovava in albergo quando nella notte è stato colpito da un infarto e trasportato d'urgenza nella Clinica Mediterranea, dove è stato tempestivamente sottoposto ad intervento chirurgico. L'attore si trova a Napoli per le riprese del suo ultimo film. Oltre a Calà nel cast ci sono: Sergio Assisi, Barbara Foria, Antonio Fiorillo, Shi Yang Shi, Massimo Boldi, Maurizio Casagrande, Nado Paone, Gianfranco Gallo e Francesca Tizzano.

La storia tra Jerry Calà e Mara Venier

Jerry Calà e Mara Venier sono stati sposati dal 1984 al 1987: il loro matrimonio è finito a causa dei numerosi tradimenti dell’attore e cantante. Nonostante tutto, però, i due oggi sono grandi amici. Anzi di più: sono fratello e sorella, come ribadito in diverse occasioni. Jerry è rimasta in ottimi rapporti pure con Elisabetta Ferracini, la figlia che la Venier ha avuto dal primo matrimonio con l’attore Francesco Ferracini. All’epoca della relazione tra Jerry e Mara Elisabetta era solo una bambina. “Cominciai a fare le prove di paternità con Elisabetta e per lei sono rimasto il suo papà”, ha raccontato Calà, che in seconde nozze ha sposato Bettina, dalla quale ha avuto il figlio Johnny.