Infarto Jerry Calà, svelate le sue condizioni dopo l'operazione a Napoli

Come sta Jerry Calà? "Sta bene, per fortuna l'infarto è stato preso in tempo. Voglio tranquillizzare tutti, perché leggo sul web titoli allarmanti", ha fatto sapere all'Adnkronos il manager Alex Intermite. "Sono venuto subito da lui stamattina e ci ho parlato a lungo. Per fortuna sta bene. Gli è stato impiantato un stent coronarico. Ora starà qualche giorno ancora in clinica e poi tornerà al lavoro". L'attore e cantante è ricoverato alla Clinica Mediterranea di Napoli: è arrivato qui per girare alcune scene del suo nuovo film.