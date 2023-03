Ex giornalista di F1 trovato mummificato in casa: era morto da sette mesi

È stato trovato morto dopo sette mesi, in un appartamento del quartiere di S.Agabio a Novara, Pier Attilio Trivulzio, giornalista milanese in pensione. Il decesso dell'83enne, secondo i primi accertamenti, è avvenuto per cause naturali. I vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione di corso Trieste, nella zona est della città, e hanno scoperto il corpo senza vita, ormai mummificato. Sul posto anche il personale della questura e il medico legale. Nella città piemontese Trivulzio non aveva parenti o amici. Era invece molto conosciuto in Lombardia, per via della sua attività giornalistica.