Meteorologa sviene in studio, panico in diretta: il video choc

Panico in diretta sull'emittente americana CBS. Durante una trasmissione delle 7 del mattino la meteorologa Alissa Carlson Schwartz ha perso i sensi ed è scivolata dalla sedia all'improvviso. Le due conduttrici hanno assistito alla scena letteralmente pietrificate. La diretta interessata, qualche ora dopo, ha tranquillizzato tutti sui social network, assicurando di stare bene: "Sono uscita dall'ospedale, ho bisogno di molto riposo e di una pizza”. Alissa non è nuova ad episodi simili: già nel 2014 aveva avuto un malore in diretta mentre nel 2018 aveva raccontato di aver scoperto di avere piccoli problemi cardiaci.