Diamanti scatenato contro Instagram, annuncia la battaglia: "Vado via se…"

FIRENZE - In questi giorni tiene banco il mancato accordo tra Instagram e la Siae per quanto riguarda la pubblicazione delle canzoni sulla piattaforma social. La mancata intesa ha di fatto silenziato i post di tutti gli iscritti che hanno vanamente protestato. Anche Alino Diamanti, ex giocatore di Livorno e Bologna, ha voluto esprimere un suo parere lanciando una proposta.

Diamanti sui social

“Buongiorno ragazzi - afferma l’attaccante - volevo dire una cosa, pensando fra me e me: Instagram non ha trovato l’accordo con la Siae con la musica. Non vi basta veramente mai. Con tutte le caga*e che dice la gente sui social, andate a bloccare la musica? Ma bloccate questa gente e ridateci la musica. Troviamo un social con la musica, ci si trasferisce tutti sull’altro social. A loro non frega nulla eh… ma ci frega a noi”.