Federico Moccia si laurea con una tesi su sé stesso: quante ironie sui social!

Federico Moccia si è laureato all'età di 59 anni in Lettere moderne alla facoltà di Scienze della comunicazione Guglielmo Marconi di Roma. Un grande sogno che si realizza per lo scrittore, autore tv e regista celebre soprattutto per il cult 'Tre metri sopra il cielo'. Il popolo del web ha però avuto qualcosa da ridire per l'argomento della tesi: una comparazione della visione dell'amore in Jack London e in... Federico Moccia. Tanti utenti si sono scatenati ironizzando sulla presunta mancanza di umilità di Moccia nel fare una tesi su stesso mettendosi a confronto con un classico della letteratura.