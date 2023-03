Happy Family Grajau, Charity Event sabato 25 marzo per finanziare il "Progetto scuola" in Congo

Happy Family Grajau è una onlus che assiste bambini ricoverati in particolari reparti pediatrici degli ospedali (oncologia, chirurgia, ematologia, etc.), grazie anche alla collaborazione dei primari, dei medici e delle caposala. Sabato 25 marzo alle 19 presso "Anotherstudio" in via di Pietralata (Roma) si terrà "Spring Night Charity Event" di HFG, l’intero ricavato della serata sarà destinato a finanziare il “Progetto Scuola” in Congo dove dal 2019 50 bambini grazie a HFG hanno la possibilità di ricevere un’istruzione in modo totalmente gratuito.