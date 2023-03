Rupert Murdoch si sposa per la quinta volta a 92 anni: chi è la nuova moglie

Quinto matrimonio per Rupert Murdoch. Il 92enne tycoon australiano ha annunciato che sposerà la 66enne Ann Leslie Smith, con la quale convive da qualche mese e alla quale ha fatto la proposta lo scorso 17 marzo, nel giorno di San Patrizio. "Ero molto nervoso", ha confessato Murdoch al New York Post. La donna ha invece fatto sapere: "È un regalo enorme per tutti e due. Ci siamo incontrati lo scorso settembre. Sono vedova da 14 anni. Come Rupert, anche mio marito era un uomo di affari, per questo io e Rupert parliamo la stessa lingua e condividiamo gli stessi principi". Murdoch e la Smith si sono incontrati a settembre ad un evento nel vigneto dell'imprenditore in California. "Temevo di innamorarmi - ha detto Murdoch -, ma sapevo che questa sarebbe stata l'ultima volta. È meglio che lo sia. Sono felice". Il magnate si è separato dalla quarta moglie Jerry Hall lo scorso anno.