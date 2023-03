Fedez: "Voglio comprare una nave gigante". Svelato il motivo clamoroso

Cecilia Strada, figlia di Gino Strada ed ex presidente di Emergency, è stata ospite nell'ultima puntata di "Muschio Selvaggio", il podcast di Fedez. Il tema principale trattato ovviamente è stato quello dei migranti, soffermandosi anche sulla strage di Cutro. A tal proposito il marito di Chiara Ferragni ha annunciato che salirà a bordo della ResQ, la nave della Ong, per una missione. Poi ha aggiunto: "Voglio vedere quanto costa una nave, voglio anche io la mia solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare". Una frase diventata in poco virale sul web.