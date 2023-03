Tifa, leggi e guarda lo sport

Grazie alla cartolina che troverai con il giornale il primo aprile potrai accedere a un mondo di sport. La promozione, valida per l’abbonamento annuale a DAZN Standard, include tutti gli eventi disponibili sull’app: oltre a tutta la Serie A TIM e tutta la Serie BKT, tutta LaLiga, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League e competizioni internazionali come la FA CUP e Carabao Cup (coppe di Lega inglesi), la NFL, gli sport da combattimento con UFC, la boxe e la PFL, i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con lo sci, il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica. Sulla piattaforma live streaming e intrattenimento sportivo, gli appassionati di sport troveranno anche il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessi direttamente da ELEVEN Italia. Ma anche la UEFA Women's Champions League, i canali tematici di Juventus, FC Internazionale e AC Milan, RedBull TV. Il live si arricchisce anche di programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un Pallone, Tutti Bravi dal Divano. Ma non solo eventi in diretta: l’app ospita anche tantissimi contenuti on demand, tra cui gli originali DAZN, prodotti documentaristici di approfondimento che raccontano storie di grande sport. Con DAZN Standard è possibile registrare fino a 6 dispositivi e guardare in contemporanea gli eventi su un massimo di 2 device connessi alla stessa rete internet domestica.

Vi aspettiamo quindi tutti in edicola il primo aprile per tifare, leggere e guardare lo sport, insieme.