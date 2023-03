La risposta piccata di Flavia Vento alle ironie sui suoi 10 anni di castità

Continuano a far discutere le parole di Flavia Vento su Twitter , dove qualche giorno fa aveva annunciato di non aver rapporti intimi con un uomo da ben dieci anni . "Festeggio dieci anni di castità, evviva", aveva scritto la soubrette sui social, scatenando la reazione degli utenti con commenti impietosi e ironie.

Flavia Vento festeggia 10 anni di castità: i commenti dei fan sono impietosi

La risposta di Flavia Vento

Dopo alcuni giorni di silenzio, Flavia Vento ha voluto rispondere a questi commenti: "Per chi ironizza sulla mia castità di 10 anni ho avuto 1000 corteggiatori a cui ho detto no! Aspetto Tom o colui che ama il mare". Questa risposta, però, non ha avuto l'effetto sperato, con gli utenti che hanno continuato ad ironizzare sul suo annuncio sotto quest'ultimo post.