Platinette, prima foto dopo l'ictus: ecco le sue condizioni

"In piedi e da solo per la prima volta dopo 15 giorni. W la vita". È la frase pubblicata su Instagram da Mauro Coruzzi, in arte Platinette, carica di felicità dopo il ricovero per ictus del 14 marzo. Il conduttore radiofonico era stato soccorso in modo tempestivo e a distanza di quasi due settimane è tornato sui social, pubblicando due post in cui si mostra per la prima volta dopo il problema di salute: nel primo è a letto sdraiato, nel secondo invece è in piedi senza alcuno aiuto, sinonimo di una buona ripresa.