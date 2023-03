Piqué sfotte lo youtuber davanti a tutti: la reazione fa diventare il video virale

Da Mariio a Marioneta è un attimo, basta un po' di distrazione e forse anche di goliardia. La gaffe è tutta di Gerard Piqué che, nella conferenza stampa prima della Final Four di Kings League, il torneo di calcio a sette fondato dall'ex Barcellona, ha trasformato (chissà se volontariamente o no) il nome dello youtuber Dj Mariio in "Marioneta", che tradotto significa marionetta. Di fatto lo ha offeso davanti a tutti. Dj Mariio si è alzato per lasciare la sala, poi ha accettato le scuse ripetute di Piqué e si è seduto nuovamente tra le risate generali.