Facebook e Instagram, torna la musica: ecco tutte le novità

ROMA - Svolta nella diatriba tra Meta e Siae : da oggi la musica italiana torna a suonare, almeno in parte, su Facebook e Instagram . Secondo quanto riportato da 'Repubblica', saranno condivisibili online le canzoni scritte per intero da artisti rappresentati da Soundreef , la grande concorrente di Siae, così come quelle di Ultimo, Rkomi, Giovanni Allevi o dei Pooh .

"Decisione Meta? Non ci è piaciuta"

Una volta naufragata la trattativa sui diritti con la Società autori ed editori, Meta aveva infatti cancellato dai social tutto il repertorio musicale nostrano, nonostante un accordo in essere con la stessa Soundreef, il cui fondatore e manager dell'azienda, Davide d’Atri, ha commentato negativamente la scelta: "A nessuno è piaciuta la decisione di Meta, neppure a noi, ma si sono messi a disposizione e abbiamo dialogato per ristabilire il nostro catalogo". Restano al momento bloccati i brani misti, scritti da cantanti Soundreef in collaborazione con i diversi artisti Siae, le cui canzoni sono state invece bloccate per intero. Il vero quesito ora, secondo 'Repubblica', è capire in che modo difendere artisti ed editori dallo strapotere dei colossi digitali.