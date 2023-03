Gianni Minà è morto: lutto nel mondo del giornalismo

Chi era Gianni Minà: la carriera

Nato a Torino il 17 maggio 1938, Gianni Minà ha iniziato la carriera da giornalista nel 1959 a Tuttosport, mentre l'anno successivo ha debuttato in Rai dove ha realizzato centinaia di reportage, ha ideato e presentato programmi tv e documentari. Nel 1965 era approdato a Sprint - rotocalco sportivo diretto da Maurizio Barendson - dove si era occupato di inchieste per numerosi programmi (Tv7, AZ un fatto come e perché, Dribbling, Odeon.Tutto quanto fa spettacolo, Gulliver). Dal 1981 al 1984 ha debuttato come conduttore di Blitz su Rai 2, di cui era anche autore. Era famoso soprattutto per le sue interviste con grandi personaggi, la più nota è quella del 1987 a Fidel Castro, ma anche al Dalai Lama a Federico Fellini, a Jane Fonda, a Franco Battiato, a Massimo Troisi e Pino Daniele.

Gianni Minà e la passione per lo sport

Gianni Minà ha seguito otto mondiali di calcio e sette Olimpiadi. Ma anche decine di campionati di pugilato, tra cui queli storici dell'epoca di Muhammad Alì. Fortissimo il rapporto con Diego Armando Maradona e Pelè. Iconica, tra le tante, resta la foto che lo ritrae gioioso a cena a Roma con Muhammad Ali, Sergio Leone, Robert De Niro e Gabriel García Marquez. Ha collaborato con moltissimi quotidiani da Repubblica all'Unità, dal Corriere della Sera al Manifesto. È stato anche un prolifico scrittore: dal Il racconto di Fidel del 1988 a Non sarò mai un uomo comune del 2021. Nel 1981 il Presidente Pertini gli ha consegnato il Premio Saint Vincent come miglior giornalista televisivo. Nel 2007 ha ricevuto il Premio Kamera della Berlinale per la carriera, il più prestigioso premio al mondo per documentaristi.

Gianni Minà e il rapporto con Maradona

Gianni Minà è stato un grande amico di Diego Armando Maradona. Il primo incontro tra i due è raccontato nella sua autobiografia Storia di un boxeur latino, uscito nel 2020. "Avevo spiegato al suo responsabile stampa che volevo parlare con lui non di tattiche ma della vita, di quello in cui credeva, senza pettegolezze", raccontò Minà nel libro a proposito del primo incontro con El Pibe de Oro. "Maradona aveva apprezzato il mio tentativo di capire, con discrezione ma senza reticenze. Avevo scoperto che era molto più intelligente di come veniva dipinto. Era informato, attento. Leggeva i giornali, non gli sfuggiva nulla. Durante la sua carriera, ma soprattutto dopo, si era sempre lasciato filmare anche nei momenti più difficili e dolorosi, senza negarsi mai. Così avevo scoperto che era un uomo complesso e contraddittorio, ma mai un ipocrita. A suo modo fin troppo generoso. Insomma ha fatto del male solo a se stesso. Per tutti noi giornalisti, con le sue gesta sportive, è stato una benedizione degli occhi e del cuore". In virtù di questa amicizia, quando Maradona fu squalificato per la seconda volta nella sua carriera, ai mondiali di USA '94, volle parlare solo con Minà.