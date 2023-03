Ci lascia Minà, amico dei grandi: "Io, Diego, Ali..."

Non dirò mai che in questo dannato periodo c’è un altro posto vuoto nello sport, dopo quelli lasciati da Mihajlovic e da Vialli, perché quello che lascia Gianni Minà è un posto vuoto non soltanto dello sport, ma della cultura in tutto e per tutto . Andarsene a 84 anni non è certo sorprendente e scioccante, ma in questo caso non è l’età a colpire duro: è il livello e lo spessore di chi ci lascia, certo un peso massimo di un certo giornalismo, che non dobbiamo definire semplicemente televisivo, perché quello di Gianni non era così limitato e circoscritto.

Minà ha pensato, ha ideato, prima ancora di dedicarsi al giornalismo scritto e parlato. Se dovessimo un giorno dire chi in qualche modo, in un modo comunque originale e personale, ha raccolto l’eredità di Sergio Zavoli, facilmente potremmo fare il nome di Gianni Minà. Per dire che la televisione delle persone e dei personaggi, cercati e pescati con la rete a strascico dell’umanità e del sentimento, ha sempre trovato nel baffuto pacioccone col difetto della esse, espressa sempre in effe, il cane da trifola instancabile e appassionato.

A Minà non mancavano certo i fondamentali, trattandosi di un tizio che comunque aveva battuto tanti marciapiedi, in senso buono: nato a Torino il 17 maggio 1938, aveva iniziato la sua carriera da giornalista sportivo nel 1959 a “Tuttosport” (di cui poi diventerà anche direttore dal 1996 al 1998). Ma è in casa Rai che il giovane Minà comincia subito a darci dentro, a partire dal 1960, sulle Olimpiadi di Roma. Arrivato poi a “Sprint”, rotocalco diretto da Maurizio Barendson, a partire dal 1965 si occupa di documentari e inchieste per numerosi programmi, tra cui “Tv7”, “AZ, un fatto come e perché”, “Dribbling”, “Odeon. Tutto quanto fa spettacolo” e “Gulliver”. Con Renzo Arbore e Maurizio Barendson crea “L’altra domenica”, qualcosa che resterà nel cuore e nelle nostalgie migliori di tanta Italia. Nel 1976 viene assunto al Tg2 diretto da Andrea Barbato. In seguito collabora con Giovanni Minoli a “Mixer”, debutta come conduttore e autore di “Blitz”, programma di Rai2 che ospita bella gente del rango di Eduardo De Filippo, Federico Fellini, Jane Fonda, Enzo Ferrari, Gabriel Garcia Marquez, Muhammad Ali.

Tra una cosa e l’altra, Minà segue otto Mondiali di calcio e sette Olimpiadi, oltre a decine di campionati mondiali di pugilato, fra cui quelli storici dell’epoca di Cassius Clay. Nel 1987 diventa famoso in tutto il mondo per un’intervista di sedici ore con Fidel Castro, praticamente una gara di resistenza, per un documentario da cui viene tratto anche un libro, “Fidel racconta il Che”.

Questo il curriculum, queste le medaglie al valore. Inutile fare l’elenco telefonico delle interviste a quelli che con copy-right personale immancabilmente battezzava come “un eroe del nostro tempo”: da De Niro ai Beatles, da Maradona a Sergio Leone, li ha santificati praticamente tutti. Ma di Gianni Minà resta prima ancora l’imprinting di un giornalismo poetico, passionale, romanzato, qualche volta anche decisamente innamorato e militante, con quella partecipazione sentimentale che andava oltre la notizia e la cronaca, per costruire il ritratto di un’icona storica, meglio ancora se sudamericana. I ragazzi di oggi, allenati e allevati al copia e incolla veloce del notiziario on-line, difficilmente possono comprendere la poetica romantica del giornalismo di Minà. Qualcosa di simile non c’è più. C’è qualche patetico replicante che riversa retorica a gettone, ma è pessima imitazione. Quel giornalismo, quella televisione, quell’intervista alla Gianni Minà se ne vanno con Gianni Minà. E poi scorrono solo titoli di coda, senza possibilità di replica.