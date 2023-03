"Pizza e carbonara? Piatti americani, vi spiego perché": è bufera sul web

Sui social divampa la polemica dopo un articolo pubblicato dal Financial Times e nel quale viene stronacata la cucina italiana. Una giornalista, Marianna Giusti ha ascoltato Alberto Grandi , docente all'università di Parma ed esperto in alimentazione. Grandi pubblicò nel 2018 il libro Denominazione di origine inventata, diventato poi un podcast. Nel pezzo si scaglia contro la nostra cucina, partendo da una convinzione: il vero parmigiano si crea nel Wisconsin, grazie ad una comunità di italiani che lo stanno riproducendo secondo le vere tradizioni.

La pizza e la carbonara

Non contento Grandi attacca il tiramisù, il panettone e due pezzi da novanta: la pizza e la carbonara. Secondo la sua ricerca, la prima pizzeria è stata aperta a New York nel 1911. La carbonara infine, non sarebbe nata nel XVIII secolo, ma durante la seconda guerra mondiale per sfamare gli americani fondendo la loro colazione con la nostra pasta. "Sta scoppiando la terza guerra Mondiale", hanno commentato gli utenti sui social, riepilogando l'enorme quantità di commenti negativi all'articolo.