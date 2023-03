Spaccio e Cartoon: panetto di droga con Tom & Jerry

La perquisizione

Nel corso della perquisizione, il 26enne è stato trovato in possesso di un involucro di hashish nascosto nella tasca del giubbotto, mentre all'interno del veicolo sono state trovate 6 dosi di cocaina e un panetto di quasi 100 grammi di hashish con l’immagine del celebre cartone animato Tom & Jerry. Il Gip del Tribunale di Alessandria - al termine della convalida degli arresti - ha disposto la custodia in carcere per l'uomo e l'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria per la donna.