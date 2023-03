Elettra Lamborghini scopre di non essere incinta: la reazione è incredibile!

Elettra Lamborghini è diventata virale sui social dopo il suo ultimo video postato su TikTok. La cantante si è filmatamentre ha scoperto di non essere incinta . La sua reazione ha sorpreso il popolo del web.

Elettra, la reazione è virale

Elettra, nel video, esce dal bagno sorridente e intonando un canto religioso. Una reazione totalmente positiva, con la scritta nella didascalia: “Quando dopo una settimana di ritardo ti arriva il ciclo. Tagga un’amica in pericolo”. Nonostante sia sposata da alcuni anni con il produttore discografico Afrojack, la cantante ha svelato di non essere ancora pronta per avere un figlio.