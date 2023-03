Trump ha scelto il suo avvocato: è Joe Tacopina, presidente della Spal!

NEW YORK (Stati Uniti) - L'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha scelto l'avvocato cui si affiderà per contestare l'incriminazione per il caso "Stormy Daniels". Il tycoon, che si professa innocente e vittima di una persecuzione, punta su Joe Tacopina, grande appassionato di calcio e da tempo pioniere degli investitori americani che hanno deciso di investire in Italia. Papà romano di Montemario e mamma di origini siciliane, Tacopina attualmente è il presidente della SPAL, club di Serie B impegnato nella lotta per non retrocedere, ma può vantare già tre promozioni consecutive raggiunte: la prima con il Bologna nel 2014/2015 e le altre due con il Venezia.