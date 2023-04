Pio e Amedeo, in scena il funerale di Gerry Scotti: le immagini sono inquietanti

È andata in onda la seconda puntata di Felicissima sera – All inclusive, lo show di Pio e Amedeo su Canale 5 con tantissimi ospiti. Nell'ultima puntata c'è stato spazio per Fabio Cannavaro, Giovanna Civitillo, Annalisa, Irama, Nina Zilli e Antonello Venditti tra gli ospiti del nuovo appuntamento. Il primo ad essere chiamato sul palco, però, è stato Gerry Scotti.