Thuram, critica l’Italia: “È molto più razzista di prima"

ROMA - L’ex difensore di Parma, Juventus e della nazionale francese Lilian Thuram critica aspramente le politiche del Governo italiano e dell’Europa in fatto di migranti, e punta l’indice contro il razzismo. "In Europa tante persone vogliono normalizzare il razzismo - evidenzia l’ex calciatore - dal mio punto di vista, l'Italia è molto più razzista di prima, perché non c'era questo governo”.

La critica alle politiche europee

"Per analizzare il razzismo, bisogna sapere da quale punto di vista si sta parlando - continua l’ex calciatore nato in Guadalupa - basta analizzare le politiche in Europa: ogni volta che sentiamo che bisogna difendersi da persone che vengono da fuori, vuol dire che c'è un noi contro loro. Se una persona dice non è cambiato niente, probabilmente è un bianco: oggi le persone che possono subire il razzismo in Italia hanno molta più paura rispetto a prima”.