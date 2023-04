Tyson e la passione per la cannabis: ecco cosa ha fatto Iron Mike

La leggenda della boxe Mike Tyson sbarca in Europa con la sua nuova attività. L'ex pugile, da tempo impegnato nel suo business negli Stati Uniti a base di marijuana, ha aperto una nuova sede ad Amsterdam, con un nuovo coffee shop chiamato "Tyson 2.0". Lo sportivo già nel passato aveva affermato la sua passione per la cannabis, ammettendo: "Ho fatto boxe ai massimi livelli per oltre 20 anni. Di conseguenza, il mio corpo mostra segni dell’usura. Per calmare i nervi e per lenire il dolore di due operazioni, tra le altre cose, ho iniziato a usare questa"