Ambrosini e la moglie parlano della malattia del figlio: come sta e come l'hanno scoperto

Massimo Ambrosini e la moglie Paola ospiti a Verissimo per parlare della malattia del figlio Alessandro . A due anni il bambino soffre di diabete di tipo 1: una sindrome dalla quale, almeno ad oggi, non si guarisce. La signora Ambrosini ha raccontato a Silvia Toffanin come ha scoperto il problema di salute del suo terzogenito (la coppia ha altri due figli più grandi): "I sintomi sono difficili da riconoscere, Alessandro ha iniziato a fare tanta pipì e a bere tanto . Un giorno Massimo mi ha fatto notare che Alessandro era dimagrito ma per me era una normale consuguenza della crescita visto che anche gli altri nostri figli sono piuttosto alti e snelli. Quando però mi ha detto la stessa cosa Tato, che sta a casa con noi, ho preso delle strisce di urine che avevo e senza dire niente a nessuno ho controllato e ho notato dei valori sballatissimi che ho subito inviato alla pediatra. Lei mi ha detto di andare in farmacia a prendere il pungidito : mio figlio aveva 567 di glicemia e per questo siamo corsi in ospedale. Da lì è iniziato tutto".

Come sta oggi il figlio di Massimo Ambrosini

"È una malattia gestibile - ha aggiunto Massimo Ambrosini a Verissimo - si vive, ma ad oggi è cronica, per sempre, non si guarisce". Poi ha aggiunto: "Alessandro sta benissimo, non è una malattia che dà deficit psicologici o motori; i diabetici possono vivere normalmente, hanno solo una problematica gestazionale poiché una cattiva gestione delle glicemie usura molto più velocemente il nostro corpo". Paola ha specificato: "Può mangiare tutto, gestendo con l'insulina quello che mangia quindi fa una vita normale ma limitata. Limitata nella libertà perché ha macchina sul braccio, il marsupietto sulla pancia. È limitato quando corre, va in iperglicemia se fa troppa attività fisica. Per ora la scuola è rimandata, perché è previsto un sostegno totale". L'ex giocatore ha sottolineato il grande aiuto della tecnologia che "permette di tenere a distanza sotto controllo la glicemia e così possiamo aiutare chi sta con nostro figlio, se sta con i nonni o altri".

La scelta di Massimo Ambrosini sul figlio

L'ex calciatore ha deciso di parlare per ricordare l'importanza della ricerca e per aiutare anche tutte le persone che vivono situazioni simili "perché quando entri in ospedale ti senti solo". Parole che hanno commosso la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin, che non è riuscita a trattenere le lacrime.