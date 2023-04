Come sta Platinette: le prime parole di Mauro Coruzzi dopo l'ictus

In un'intervista alla Gazzetta di Parma, Platinette ha parlato per la prima volta dell'ictus che l'ha colpito il mese scorso. "Ero bloccato in un fermo immagine, paralizzato dall’incapacità e dalla sorpresa di non riuscire ad avere reazione alcuna", ha raccontato per poi ringraziare il suo fisioterapista Andrea che si è accorto per tempo di quanto gli stava accadendo e ha chiamato i soccorsi del 118. Mauro Coruzzi ha ricordato i primi giorni di ricovero al Niguarda di Milano dove “dormire sarà un lusso o uno stato che mi resterà estraneo, non voglio perdermi nemmeno un istante del vivere”.