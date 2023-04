Aurora Ramazzotti e le lacrime sui social: "Cos'è questa puzza?"

Nuova vita per Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle Hunziker è diventata mamma per la prima volta del piccolo Cesare Augusto, frutto del grande amore che da sei anni la lega a Goffredo Cerza. La 26enne ha condiviso su Instagram alcune immagini del suo rientro a casa: il parto è infatti avvenuto in una esclusiva clinica in Svizzera, la stessa in cui è nata Aury.