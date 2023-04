Tagliente: «Il degrado giovanile? La pratica sportiva è una soluzione. Riflettiamo»

La Sezione romana dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia celebra la “Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace” ricordando il valore educativo dello sport per fronteggiare l’emergenza sociale delle bande giovanili. Dando uno sguardo alla cronaca giornaliera appare di tutta evidenza che siamo dentro una emergenza sociale minorile senza precedenti da nord a sud. Basta passare in rassegna alcuni fatti di cronaca sui giornali in edicola ieri e questa mattina. Da Bolzano a Bologna, Siena, passando per Aosta, Roma, l'Umbria, Bari, per rendersi conto della gravità e dell'estensione del problema. «Negli ultimi tempi stiamo registrando un nuovo fenomeno criminale e sociale. Qualcosa di più delle baby gang. Nuovi gruppi criminali minorili capaci di aggressioni violente anche con le armi. Alcuni componenti hanno meno di 14 anni». Chi parla è il prefetto Francesco Tagliente, presidente della Sezione romana dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. E lo fa per sensibilizzare sul tema nell’approssimarsi delle celebrazioni per la “Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace”, in programma domani, 6 aprile: «A fronte di questo degrado, etico e morale - prosegue Tagliente - abbiamo il dovere di domandarci se abbiamo colto tutti i rischi che corrono i nostri ragazzi e le future generazioni. Di chi è la responsabilità di tutto questo? Cosa avremmo dovuto fare, e cosa si può ancora fare per tutelarli? Come gestire questo fenomeno, una vera propria emergenza sociale, che sta mettendo in crisi le famiglie, la scuola e la sicurezza delle città? Abbiamo il dovere di domandarci se oltre alla risposta penale - che può avere efficacia sul singolo autore e comunque interviene a valle del reato - sia necessario chiedere di più a tutte le maglie della rete educativa».

«Sappiamo bene - continua così il suo ragionamento il presidente della sezione romana dell’ANAOAI - che alla formazione e sviluppo della personalità concorrono fattori organici, psichici e ambientali come quello familiare, scolastico e sociale. Sono in tanti ad attribuire la responsabilità alle famiglie e al mondo della scuola. In effetti è sotto gli occhi di tutti l’affievolimento della responsabilità genitoriale e dell’autorevolezza di alcuni rappresentanti del mondo della scuola. Io sono però dell’avviso che la responsabilità maggiore di questo degrado vada ricondotta alla mancanza di valori, di interessi e di punti di riferimento socializzanti, agli esempi che possono purtroppo arrivare da quei cattivi educatori nel mondo della comunicazione e dei social. In alcuni dibattiti televisivi viene consentito un linguaggio violento e carico di odio. Per non parlare dei social network. Sono fenomeni assai inquietanti. Il linguaggio aggressivo e le immagini violente alimentano a loro volta aggressività e violenza. A determinate fasce di età poi, lo spirito di emulazione è tanto più forte quanto è più debole la capacità di selezionare, analizzare e distinguere. I cattivi educatori vanno fermati perché spetta a noi formare i ragazzi al rispetto dei valori e al senso di responsabilità, soprattutto con l’esempio. Non possiamo aspettarci che i giovani lo facciano da soli».

Infine il monito di Tagliente: «Voglio cogliere l’occasione proprio di questa ricorrenza della decima Giornata internazionale per riflettere sul valore educativo dello sport per fronteggiare anche questa emergenza sociale delle bande giovanili. Sono convinto che lo sport oltre ad essere un diritto fondamentale, grazie alla sua grande popolarità di vasta portata, è in una posizione ideale per contribuire anche alla prevenzione della violenza giovanile, rafforzando i legami sociali, il rispetto, la solidarietà. Lo sport può incidere in lodo determinante sul malessere di tanti ragazzi che cadono nella rete della peggiore emulazione dei cattivi educatori. Insieme alla famiglia e alla scuola, costituisce l'asse dei tre principali ambiti di formazione dei ragazzi, affinché da adulti diventino cittadini consapevoli. L’impegno sportivo, con le sue buone prassi educative, rafforza l'equilibrio del giovane e trasmette al contempo i sani valori positivi di condivisione e di rispetto. E’ innegabile come lo sport favorisca la crescita della personalità e prevenga il disagio psicologico alle origini dell’abbandono scolastico precoce e del malessere insito nei comportamenti dei minori protagonisti di atti di bullismo, violenza, aggressioni, risse e rapine, fino ai fenomeni delle gang giovanili. Praticare una disciplina sportiva è anche un’occasione per sentirsi protagonisti del contesto sociale in cui si vive e accresce l'autostima. D’altronde, l'antica espressione latina mens sana in corpore sano sta proprio a richiamare la stretta relazione tra benessere mentale e fisico. E anche per questo – ha detto Tagliente - è importante il riconoscimento a livello costituzionale del valore educativo dell'attività sportiva. Per fortuna siamo in dirittura di arrivo, perché 13 dicembre 2022 l'Aula del Senato ha approvato il disegno di legge che assorbe anche gli atti Senato di modifica dell'art. 33 della Costituzione. Il testo è stato ora approvato all’umanità in Commissione Affari costituzionali della Camera e c’è da sperare che a breve, ci si augura entro l’estate, possa essere legge».

L’argomento il prefetto Tagliente lo sta affrontando da mesi anche nella veste di Delegato nazionale alle relazioni istituzionali dell’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della repubblica Italiana (ANCRI), impegnata a promuovere iniziative per il benessere delle future generazioni. Un progetto ambizioso annunciato dallo stesso presidente dell’ANCRI Tommaso Bove in occasione dall’assemblea generale dei soci. Un progetto che Tagliente ha abbracciato e portato avanti con estrema determinazione tenendo come filo conduttore la cultura della sicurezza condivisa, tra il mondo degli operatori del settore e quello degli accademici, ereditata dagli insegnamenti degli studiosi delle scienze comportamentali. L’argomento è stato affrontato più volte anche nel corso di dibattiti televisivi ed eventi pubblici il 19 novembre scorso a Palermo, il 25 novembre a Canosa di Puglia, 10 marzo a Roma, il 13 marzo a Lucca e su diverse testate giornalistiche e televisive. Tagliente va sostenendo ormai da più di 5 mesi che oltre alle iniziative per una sana formazione della personalità anche con la pratica sportiva, il contesto ambientale familiare, scolastico e relazionale con codice etico idoneo a contenere l’impatto negativo dei cattivi educatori e comunicatori, sia molto importante riflettere anche sulla opportunità di un impianto legislativo che garantisca la ‘paura delle conseguenze’ e che accorci il tempo che oggi intercorre tra il fatto e la risposta delle istituzioni. La soluzione potrebbe essere quella delle misure di prevenzione personali di competenza del Questore che sono immediate e sicuramente più deterrenti, naturalmente calibrate in modo compatibile alla CEDU ed alla interpretazione del giudice delle leggi, da ponderare quindi in relazione alle sentenze della Corte Costituzionale e al principio di tassatività. «Su un punto c’è convergenza di vedute tra operatori, studiosi e politica spiega Tagliente - servono nuovi strumenti normativi per rendere più immediata la risposta deterrente delle istituzioni. Il Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia Andrea Ostellari, il 30 marzo ha annunciato una proposta di legge per introdurre il Daspo per i minori responsabili di violenza. Concordo sul punto che nei confronti dei minori responsabili di reati la repressione da sola non basta. Servono educazione e prevenzione».