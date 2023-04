Flavio Briatore su tutte le furie a Pasqua: lo sfogo in autostrada

Pasqua in autostrada per Flavio Briatore. L'imprenditore è rimasto bloccato in coda tra decine di auto nel bel mezzo dell'autostrada A 10 in direzione di Ventimiglia. Ha così condiviso sul proprio account Instagram un video di quasi un minuto in cui ha documentato quella che chiama ironicamente " una bella coda pasquale " mostrando ai suoi follower la situazione e lanciando più di qualche frecciatina a chi si occupa della viabilità.