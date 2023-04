"Shakira e Piqué, ecco cosa si sono detti nell'ultima telefonata"

La mossa di Shakira fa infuriare Piqué

Come riporta Mundo Deportivo, sarebbe stata una conversazione poco amichevole. Shakira avrebbe spiegato al suo ex il motivo del suo trasferimento negli Stati Uniti, spiegazione che non ha convinto Piqué, completamente contrariato. L'artista colombiana sarebbe volata fino a Miami per stare accanto al papà malato, costretto a ricevere cure che a Barcellona non si trovano. L'ex difensore però, pur conoscendo questo dettaglio, non avrebbe gradito la decisione e nei prossimi giorni il suo team di avvocati incontrerà quello di Shakira per regolare il regime delle visite ai figli.