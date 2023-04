Aggredito da un orso, l’audio alla moglie è scioccante: “Aiuto, vi amo”

Dopo la tragica vicenda di Andrea Papi, il runner ucciso da un orso in Trentino Alto Adige, Antonio Rabbia - il 33enne ingegnere di Ausonia che lo scorso dicembre è stato aggredito da un'orsa mentre faceva un'escursione - ha deciso di rendere noto il messaggio audio che aveva inviato alla moglie in quegli attimi di paura e spavento. "Non appena ho saputo quanto accaduto a quel povero runner ucciso da un orso in Trentino, sia per me che per la mia famiglia si è riaperta una ferita. Penso continuamente a quanto sono stato fortunato e a quanto sia stato a un passo dalla morte. Una morte orribile", ha fatto sapere Antonio a Frosinone Today. Nell'audio l'ingegnere ha ammesso intimorito: "Vi amo tutti, aiutatemi vi prego".