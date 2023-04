Federica Pellegrini in vacanza in Sicilia: scoppia la bufera sulla Scala dei Turchi

Ancora una polemica sulla Scala dei Turchi, la famosa falesia di marna bianca che spunta a picco sul mare lungo la costa di Realmonte, in Sicilia. Questa volta tutto è partito da Federica Pellegrini che, insieme al marito Matteo Giunta, al fratello e ai genitori, ha trascorso le festività pasquali tra Agrigento e Sciacca. Sui social network l'ex nuotatrice ha mostrato il tratto di costa con la gente arrampicata nonostante i divieti. “Non abbiamo capito se vietato l’accesso era solo per noi o per tutti”, ha scritto la Divina con tono polemico.