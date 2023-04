Caos a Pechino Express: Federica Pellegrini zittisce tutti così

La replica di Federica Pellegrini a Pechino Express

Dopo aver letto alcune critiche in rete Federica Pellegrini ha risposto agli haters su Instagram: "Tranquilli, che a stare sul ca*** perché mi piace vincere ci sono abituata, sono una donna". Poi ha aggiunto la scritta "not so boring", ovvero "non così noiosa" e accanto alla parola "bulli" ha aggiunto l'emoticon del pollice in giù. Post che è stato subito commentato da Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin, che a Pechino Express ha stretto un bel legame con i Novelli Sposi. "Toccata pianissimo", ha evidenziato l'attivista con tanto di aeroplanini. "Quanto ca*** ti amo", ha invece fatto sapere Matteo Giunta.