Tornano i notturni dei Musei Vaticani

“Non c’è nulla di più sorprendente - commenta Barbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani - che immergersi nella bellezza delle collezioni vaticane illuminate dalla luna che si affaccia dietro la cupola della Basilica di San Pietro. E tutto questo sarà possibile grazie ai Musei di sera, l’iniziativa con cui i Musei rinnovano, anche in questo 2023, la loro stagione di aperture straordinarie. Le arti in dialogo tra loro, le porte aperte al cuore e agli occhi di quanti si trovano a Roma e che vogliono godere di un’esperienza unica e indimenticabile”. I Musei Vaticani by Night nascono, infatti, dal desiderio di trasformare per qualche ora gli spazi museali in luoghi dove stupirsi, imparare divertendosi, ascoltare musica, scoprire la bellezza lontano dalla frenesia degli impegni e delle attività quotidiane. Per chi volesse, inoltre, un invitante Happy Hour - servito all’interno di uno degli spazi aperti più belli al mondo, il Cortile della Pigna – è prenotabile sul sito dei Musei. Si ricoda che, in occasione della aperture serali, è obbligatoria la prenotazione online. Per conoscere il programma completo dei concerti e per ogni informazione sulle altre proposte, consultare il sito ufficiale