Follia a Parigi per un paio di scarpe Nike, feriti e ricoveri: "Scene di delirio collettivo"

PARIGI (FRANCIA) - Clamoroso a Parigi : disordini e violenze hanno messo in ginocchio le strade della Capitale francese - oltre a quelle per la riforma delle pensioni - a causa di un lancio di un paio di scarpe avvenuto lo scorso 12 aprile: le Air Max 95 “Aegan Storm” , frutto della collaborazione tra Nike e Corteiz , il marchio inglese di cui si parla per i suoi eventi e modalità di distribuzione a dir poco singolari. I due brand avevano svelato lo store nel quale sarebbero state vendute le 600 paia di sneakers, ovvero la centralissima Place de la République . Una notizia che ha mandato in tilt i collezionisti più accaniti che hanno letteralmente preso d'assalto la storica location parigina.

Scene incredibili a Parigi

Più di mille persone hanno invaso le strade di Parigi per cercare di acquistare le scarpe. “Quando sono arrivato al lavoro poco prima delle 14:00, ho visto dei giovani correre verso un autobus. All'inizio non ho capito, mi sono detto che forse era una mobilitazione spontanea contro la riforma delle pensioni”, racconta a 'Le Parisien' Hugo, responsabile marketing i cui uffici sono ubicati proprio nella centralissima Place de la République. “La gente ha iniziato a seguire l'autobus con tutti i mezzi di trasporto, in bicicletta, in scooter… Alcuni si sono persino aggrappati al retro del mezzo”. La situazione è poi degenerata davanti allo store: sei persone sono rimaste ferite durante la ressa, mentre due minorenni sono stati ricoverati in ospedale dopo aver accusato un malore tra la folla. Quando la situazione è degenerata, con i primi scontri tra i presenti, sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile per placare gli animi.

"Situazioni selvagge"

“Situazioni selvagge come queste sono rare a Parigi perché spesso degenerano. La maggior parte è lì per rivendere quelle scarpe. Sono state vendute a 190 euro, ma possono essere rivendute a quattro o anche cinque volte. Ci sono un sacco di soldi in ballo, la gente diventa violenta. Ho anche sentito che ad alcuni sono state rubate le scarpe che avevano ai piedi, cosa non sorprendente durante un incontro di appassionati di scarpe da ginnastica”, commenta con più di un velo di ironia Éric (nome di fantasia del quotidiano parigino), un o dei giovani che ha tentato invano di acquistare uno dei 600 esemplari di ‘Aegan Storm'. Non ci è riuscito.

"Siete degli irresponsabili"

Secondo quanto riportato dal consigliere David Belliard, il comune di Parigi non avrebbe ricevuto alcuna domanda d’autorizzazione per l'evento commerciale. Il vicesindaco per i trasporti ha inoltre mosso accuse pesantissime nei confronti dei due marchi, in particolare Nike: "È una totale irresponsabilità da parte di questa multinazionale sia dal punto di vista della sicurezza dei giovani che frequentano questi eventi sia dal punto di vista del modello di società proposto. La strada non è un centro commerciale a cielo aperto".